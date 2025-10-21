В издании подчеркнули, что постоянная доверчивость Трампа к Путину делает невозможной реализацию его мечты о получении Нобелевской премии мира.

С тех пор, как Дональд Трамп вернулся на пост президента США, он неоднократно заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "хочет закончить войну". Однако такая вера американского лидера была сурово испытана действиями президента РФ. Об этом пишет историк и аналитик в области внешней политики Макс Бут для The Washington Post.

Автор материала напомнил, как в апреле после очередного масштабного удара российских дронов и ракет по украинским городам Трамп признал, что российский диктатор "возможно, не хочет останавливать войну, а просто играет со мной".

"Тогда Трамп пригрозил ввести санкции против России, если Путин не согласится на перемирие. Но, чтобы избежать этой опасности, Путин убедил Трампа встретиться с ним в Аляске в августе. Вдруг санкции исчезли с повестки дня, за исключением пошлин, предназначенных для наказания Индии за покупку российской нефти", - подчеркнул аналитик.

В этом же месяце мир увидел повторение того самого старого сценария. В частности сначала Трамп заявлял о возможности отправки Украине крылатых ракет "Томагавк", после чего обеспокоенный Путин позвонил лидеру США и убедил его встретиться в Венгрии. Поэтому теперь, как заметил Макс Бут, продажа "Томагавков" отложена на неопределенный срок.

"Какая причина считать, что саммит в Будапеште будет более успешным, чем тот, что состоялся на Аляске, где, также по данным Financial Times, Путин разозлил Трампа длинной исторической тирадой о том, что Украина принадлежит России? Нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на новые уступки - во время телефонного разговора на прошлой неделе Путин повторил свои требования к Киеву сдать территории, которые российская армия еще не завоевала, - но Трамп просто не может отказать своему российскому коллеге", - считает историк.

По словам автора материала, постоянная доверчивость Трампа в отношениях с Путиным делает невозможной реализацию его "заветной мечты" об окончании войны в Украине и получении Нобелевской премии мира за свои усилия.

"Его неспособность оказывать большее давление на Россию является тем более обидной, что Украина достигает значительных успехов в оказании давления самостоятельно", - подчеркнул аналитик.

В то же время Бут напомнил, что в Европе сейчас продвигают планы по предоставлению Украине более 200 млрд долларов замороженных активов РФ в виде беспроцентного "займа", который не нужно будет возвращать, если россияне не предоставят Киеву репарации за убытки в результате войны.

"Это огромный выигрыш - примерно такая же сумма, которую Украина получила в качестве совокупной помощи от Европы и США с начала войны - и это позволило бы Украине продолжать борьбу в течение многих лет", - добавил историк.

Автор материала отметил, что такие усилия усиливают давление на Путина, чтобы он прекратил свою агрессивную войну, однако российский диктатор, скорее всего, до сих пор считает, что может решить конфликт на поле боя

"Так же очевидно, что он глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты могут наложить санкции на Россию или отправить "Томагавки" в Украину. Если бы Трамп перестал колебаться в социальных сетях и начал давить, это могло бы убедить Путина, что он больше не имеет пути к победе и что ему лучше серьезно вести переговоры. Но каждый раз, когда кажется, что Трамп начинает это понимать, он позволяет бывшему агенту КГБ в Кремле задобрить себя. Трамп, очевидно, на каком-то уровне понимает, что Путин "обманывает" его, - и все равно каждый раз на это ведется", - подчеркнул Бут.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште - что известно

Ранее народный депутат Александр Мережко высказался о предстоящем саммите Трампа и Путина. По его словам, проведение такой встречи в Будапеште является большой ошибкой. Политик отметил, что у всего мира и, тем более, у Украины слово "Будапешт" ассоциируется с Будапештским меморандумом.

"Очередная встреча и "Будапешт" - это все равно, как Мюнхен, например, ассоциация возникает с Мюнхенским заговором 1938 года", - отметил Мережко.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно предстоящей встречи Трампа и Путина. Он считает, что за столом переговоров должны быть и представители Украины и Европы.

"С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом", - подчеркнул Макрон.

