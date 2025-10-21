Тем временем на Солнце происходят новые вспышки.

На Земле уже который день подряд происходит магнитная буря. Сегодня, 21 октября, она продолжится, постепенно ослабевая. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, скорость солнечного ветра в настоящее время повышена из-за высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что влияние корональной дыры сохранится сегодня, а затем начнёт ослабевать в течение 22 октября. Пока скорость солнечного ветра остаётся высокой, существует вероятность дальнейших активныхпериодов, а также небольшая вероятность отдельных периодов магнитных бурь уровня G1.

По прогнозу, уже 22 октября геомагнитное поле должно стабилизровать - магнитной бури уже не будет.

Видео дня

Однако, по данным meteoagent, в последние дни на Солнце регулярно происходят вспышки класса М - средник по силе. Это означает, что в ближайшее время возможна новая магнитная буря.

Как защититься от магнитных бурь

Покой, вода, сон и умеренная активность - лучшая защита от воздействия магнитных бурь.

В дни, когда на Земле бушует магнитная буря, обычно рекомендуют больше отдыхать, отказаться от тяжелой жирной пищи и алкоголя. Полезно прогуливаться на свежем воздухе, а также важно следить за здоровьем людям с хроническими заболеваниями.

Вас также могут заинтересовать новости: