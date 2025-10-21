На Земле уже который день подряд происходит магнитная буря. Сегодня, 21 октября, она продолжится, постепенно ослабевая. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Как сообщается, скорость солнечного ветра в настоящее время повышена из-за высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что влияние корональной дыры сохранится сегодня, а затем начнёт ослабевать в течение 22 октября. Пока скорость солнечного ветра остаётся высокой, существует вероятность дальнейших активныхпериодов, а также небольшая вероятность отдельных периодов магнитных бурь уровня G1.
По прогнозу, уже 22 октября геомагнитное поле должно стабилизровать - магнитной бури уже не будет.
Однако, по данным meteoagent, в последние дни на Солнце регулярно происходят вспышки класса М - средник по силе. Это означает, что в ближайшее время возможна новая магнитная буря.
Как защититься от магнитных бурь
Покой, вода, сон и умеренная активность - лучшая защита от воздействия магнитных бурь.
В дни, когда на Земле бушует магнитная буря, обычно рекомендуют больше отдыхать, отказаться от тяжелой жирной пищи и алкоголя. Полезно прогуливаться на свежем воздухе, а также важно следить за здоровьем людям с хроническими заболеваниями.