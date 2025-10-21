Основной удар пришелся на Индустриальный район города.

Сегодня ночью российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиабомбами (КАБы), в результате чего ранения получили 9 человек, повреждены по меньшей мере 15 домов в Индустриальном районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "Харьков атакован вражескими КАБами - в городе прогремели взрывы. Предварительно - Индустриальный район", - отметил он.

Городской голова подтвердил информацию о еще одном ударе, который пришелся по Немышлянскому району города.

Видео дня

Удары КАБами

В последнее время российские оккупанты нарастили количество авиационных бомб и активно их модернизируют. Это увеличило дальность применения боеприпасов до 200 км.

Как отмечал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный, стандартная управляемая авиабомба может лететь на расстояние 60-70 км, однако россиянам удалось значительно увеличить ее дальность. Он добавил, что проблема для Украины от новых российских КАБов такая же, как и старых образцов - они стоят гораздо дешевле, чем ракеты к системам противовоздушной обороны.

На прошлой неделе председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские КАБы впервые с начала полномасштабного вторжения долетели до города Николаев.

Вас также могут заинтересовать новости: