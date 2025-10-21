21 октября принято заниматься рукоделием и заботиться о здоровье.

21 октября - интересная дата с множеством народных обычаев. В мире проводится важная медицинская инициатива. Верующие молятся о душевном спокойствии, а народные обычаи побуждают людей не лениться. Чтобы провести этот день с максимальной пользой, стоит запомнить, какой сегодня праздник и что известно о его запретах.

Какой сегодня праздник в Украине

Самые известные рожденные 21 октября украинцы это гетьман Филипп Орлик, дирижер Вирко Балей, журналист Дмитрий Гордон и хоккеист Андрей Срюбко.

Нет сведений о том, чтобы наступал какой-либо праздник сегодня в Украине. Выходных в эту дату также нет.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирная организация здравоохранения установила на эту дату День борьбы с йододефицитом. Это опасное заболевание, распространенное в странах с низким уровнем употребления морепродуктов. Недостаток йода чаще встречается у женщин и у людей с вредными привычками.

Не менее важные международные праздники сегодня - это День болтовни, День начос, День рептилий, День экономии электричества.

Несколько прославленных на всю планету личностей родились 21 октября - поэт Сэмюэл Колридж, писатель Альфонс де Ламартин, химик Альфред Нобель, музыкант Диззи Гиллеспи, физик Вольфганг Кеттерле, актриса Ким Кардашьян.

Какой сегодня церковный праздник

Верующие, которые перешли на новый церковный календарь, чествуют святого пророка Илариона Великого. Он отказался от богатства и раздал имущество бедным, чтобы посвятить жизнь Богу. По старому стилю сегодня праздник монахини Пелагии Антиохийской.

Какой праздник 21 октября в народе

В давние времена в эту дату ждали серьезного похолодания и снегопада. Вот как он описывается в приметах:

выпал снег - через 40 дней наступит настоящая зима;

если уродило много желудей, то январь будет снежным;

низкие облака предвещают похолодание;

южный ветер сулит потепление.

В традициях наших предков в праздник сегодня положено много трудиться. Люди занимались уборкой, подготовкой к морозам, квашением капусты и огурцов. Женщины садились за рукоделие. Старшее поколение учило молодежь работать по дому.

Вспоминая, какой сегодня праздник церковный, можно помолиться святому Илариону о прощении грехов и исцелении душевных травм.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям, в этот день не стоит жаловаться на свою жизнь и говорить о проблемах, иначе станет еще хуже. Большим грехом считается уныние, отчаяние, зависть и пожелание несчастий для других людей. Под запретом лень и избегание работы. Также 21 октября - праздник, несчастливый для путешествий и долгих поездок.

