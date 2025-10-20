Было ли уже, что украинцев просили меньше использовать бытовой газ для обогрева, во время, когда надо экономить электроэнергию? Пока это прецедент новых реалий нашей жизни. Московиты радуются, украинцы возмущены, но действительно ли все так плохо? И было ли что-то подобное в нашей истории?

Здесь стоит начать с конца и уверенно сказать, что такого у нас еще не было. Даже в 90-е, когда были "веерные" отключения света (но не газа).

Если уж речь об истории потребления газа в Украине, то стоит добавить, что мы вообще были если не первопроходцами, то точно лидерами этой отрасли еще в Российской империи. Правда, в XIX веке газ использовался преимущественно как топливо для уличных фонарей, и это был несколько иной газ - так называемый "светильный", который получали из кокса (тип угля, а не то что вы подумали), и который лишь где-то на треть состоял из известного нам метана.

Природный газ является самым дешевым и удобным, но не единственным вариантом для отопления и использования в быту. Есть его "синтетические" аналоги, как есть еще и мазут и масло.

Впрочем, лучше не доводить ситуацию до крайностей. А самый простой вариант - закупать вовремя летом привычный природный газ, чтобы не пришлось потом заниматься стимпанком в XXI веке и не "изобретать" во второй раз суррогаты газа.

Да, в "Нафтогазе" надеялись на мощности собственной добычи, но было очевидно, что если Украина выбивает российские нефтегазовые объекты, то РФ, которая и раньше не очень себя сдерживала, будет это делать еще масштабнее, имея для этого больше ракет и ударных дронов. И теперь мы (как государство) вынуждены покупать газ на пике сезона по самой высокой цене.

Да, вообще без газа население вряд ли останется. По крайней мере в этом году (надеемся, что на следующие сезоны урок о своевременных закупках "Нафтогазом" будет усвоен). Но главным здесь будет вопрос цены, и кто будет за все это платить. У нас есть "мораторий" на повышение цен для населения, а также большие надежды на западных партнеров.

Однако это не касается промышленности, которая будет покупать газ по близким к рыночным тарифам.

Поэтому нам в прогнозах уже "срезали" половину роста ВВП на этот и следующий годы - ожидали роста экономики в 5%, а теперь и 2% называют "оптимистичными".

Кстати, а как выживали украинцы без газа во время Второй мировой, когда тоже была масштабная война и оккупация? А так и выживали - за счет печей и других систем отопления.

Вообще, использование именно природного газа для отопления - тем более централизованного - появилось только после Второй мировой. Сначала на Западе, конечно. Но наибольших масштабов оно достигло в СССР и в частности в УССР, которая тогда была среди лидеров как по добыче газа, так и по потреблению. Этому способствовало как массовый перевод систем отопления на природный газ, так и безумное развитие тяжелой промышленности, где дешевое тогда "голубое топливо" было безальтернативным видом топлива.

В 1990-е и 2000-е это сыграло с нами дурную шутку. Ведь собственная добыча с пиковых 68 миллиардов кубометров в год в 1970-е упала до антирекордных 16 миллиардов кубов в 1990-е из-за истощения старых месторождений на Харьковщине и Львовщине, а также из-за отсутствия у государства средств на инвестиции в новую добычу.

Добыча начала ускоренно сокращаться после 1990 года, а медленно расти - только с 2000 года, когда достигла 17,6 миллиарда кубов.

Довоенного пика добыча достигла в 2009 году - 19,4 миллиарда кубов, после чего вновь начался спад.

При этом потребление тоже падало, но с другой динамикой. Если в 1990 году Украина потребляла 118,8 миллиарда кубометров, то уже в 2000 году оно упало до 73,4 миллиарда кубов газа в год. В диапазоне 69-76 миллиардов кубов потребление продержалось до финансового кризиса 2008 года и очередного роста цен на "голубое топливо" в мире. Тогда потребление упало сначала до 59 миллиардов кубов, а в 2013-м, на фоне бурных событий Евромайдана - до 42,6 миллиарда.

Уже с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и начались спровоцированные Кремлем боевые действия на Донбассе, потребление газа упало до 33,8 миллиарда кубометров, ведь главные промышленные потребители газа как раз и находились на Востоке страны.

Примерно этот уровень оставался до 2022 года, когда РФ вторглась уже открыто. Тогда потребление упало до 19,5 миллиарда кубических метров, а добыча - до 14,2 кубов. Однако уже по итогам 2024 года добыча выросла до 19,2 миллиарда кубометров, что приблизило нас к рекордным показателям периода независимости. А потребление наоборот упало - до 19,1 миллиарда кубов. То есть, впервые в новейшей истории собственная добыча превысила потребление.

Это, конечно, были хорошие новости, но они придали "Нафтогазу" излишний оптимизм и необоснованную веру в то, что РФ не обратит на это внимание.

Однако вопросы газа для Кремля всегда были в центре внимания, а после августа, когда украинские войска начали кампанию по уничтожению российской нефтегазовой отрасли, это стало для агрессора "идеей-фикс" в их мировосприятии.

Особенно на фоне того, что газ всегда воспринимался "на болтах" не столько экономическим, сколько политическим "козырем". Достаточно сказать, что первая "газовая война" между Украиной и РФ завершилась списанием нам долга за потребленный российский газ в обмен на передачу россиянам значительной части нашего Черноморского флота. Это произошло еще в 1993 году, при "демократическом" Ельцине.

При Путине же состоялся целый ряд "газовых войн", как между Украиной и РФ, так и между "Газпромом" и другими потребителями в Европе. Цель их была - создать политическую зависимость Европы от Кремля. И только сейчас Украина, при поддержке бывших и некоторых действующих потребителей российского газа, начала и сама использовать этот геополитический фактор - как геополитическую и военную уязвимость России. Параллельно ЕС постепенно уменьшает зависимость ЕС от российского "токсичного" газа.

Вот и сейчас, прямо на момент написания этого текста, с энтузиазмом горит-полыхает Оренбургский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в РФ. Будут ли "в ответ" бить россияне по нашей газовой инфраструктуре? Безусловно. Причем они начали "бить в ответ" сразу с 2022 года - так сказать "наперед".

Напоследок стоит добавить, что никакого "газопокалипсиса" для населения сейчас точно не будет, с учетом баланса потребления и поступления газа.

Последствия почувствует только промышленность, и некоторые города и села, где непосредственно будет повреждена инфраструктура.

Можно вспомнить и собственный опыт автора этой мысли - в феврале-марте 2022 года вокруг Харькова шли бои, и россияне перебили газопровод местного значения. Из-за чего окраины города остались без отопления. С учетом морозов, которые тогда были в городе, ситуация была крайне сложной и температура в квартире падала ночью до 8 градусов тепла.

Спасали тогда ситуацию электрические приборы. В мае, когда россиян отогнали, газопровод отремонтировали и все стало как было. Пока не начались удары РФ по электрической инфраструктуре и произошло уже наоборот - люди грелись газом тогда, когда не было электроэнергии. И в первом, и во втором случае это абсолютно никак не повлияло на настроения населения, которое не стало хотеть капитуляции или каких-то уступок Кремлю. Наоборот, это консолидировало людей против захватчиков.

Безусловно, когда на фоне отключений света просят еще и газ экономить, то это несколько деморализует.

Но вряд ли это сейчас приведет к каким-то другим выводам у населения. По крайней мере на фоне этой кампании ударов, согласно опросам, готовность к уступкам россиянам наоборот падает.

Согласно опросам КМИС, вариант "Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше, и будут угрозы сохранению независимости" в октябре 2025 года поддерживают 54% граждан, в то время как в марте было 50%. Чем больше РФ бьет по нам - тем больше мы консолидируемся.

Удары по газовой и электрической инфраструктуре будут. Локальные блэкауты - так же. Но это все будет ремонтироваться и восстанавливаться. Одновременно всю страну Кремль обесточить и лишить газа (и отопления) точно не сможет. Зато удары россиян наоборот заставляют украинцев забыть о внутренних спорах.

Но на будущее стоит задуматься не только о своевременном импорте газа и способах защиты его добычи, но и о других вариантах производства метана и другого топлива для котельных - тем более, что Украина была среди "пионеров" газовой промышленности, у нас есть как традиции, так и специалисты. Плюс у нас уже освоена интеграция так называемых "миниТЭС", которые могут генерировать не только электрическую энергию, но и отопление - и работать они могут не только на газу, но и на другом топливе.

Нам стоит и дальше избавляться от газовой зависимости на уровне страны и внедрять диверсификацию энергетики, расширяя мировоззрение. Особенно для прифронтовых территорий, которые страдают от российских ударов больше всего. Так и преодолеем этот очередной кризис, и даже станем сильнее.