Сегодня, 20 октября, не стало лидера одной из музыкальных команд.

На заре 90-х, когда украинская музыкальная индустрия, возрождаясь из пепла, рождала миру новые и новые коллективы, два молодых киевлянина решили, взявшись за руки, ступить на тропу диезов и бемолей, шутливо назвав свой стиль "укр-поп".

За 30 лет своего существования группа Green Grey пережила немало взлетов и падений, а сегодня ее лидер Андрей Яценко покинул своих фанатов. Рассказываем, каким был путь легенды от начала и до конца.

Андрей Яценко Дизель - биография исполнителя и группы

Молодой начинающий гитарист Андрей Яценко родился в Киеве и всегда мечтал взобраться на музыкальный Олимп. Многочисленные знакомства в столичной творческой среде дали свои плоды - в начале 90-х годов он уже мог похвастаться оконченной, как он говорил, Парижской консерваторией, службой в армии в составе ансамбля песни и пляски, а также успешной группой "Рок-альтернатива", которая давала концерты в Варшаве и других городах за границей, однако пострадавшая от перестройки.

В 1993-м Андрей Яценко - Дизель - познакомился с Дмитрием Муравецким (Муриком), который, будучи студентом медицинского университета, в свободное время брал уроки вокала. Яценко предложил новому знакомому пост вокалиста в уже существующей группе, но тот не был готов попрощаться с медициной и отказался.

Вскоре Муравецкий понял, что медицина обойдется и без него, и дал свое согласие на участие в группе Дизеля. Своим днем рождения группа Green Grey называла май 1993 года, когда под одной крышей объединились три человека, вскоре перевернувших украинский хип-хоп:

Андрей Яценко Дизель - гитарист, композитор, аранжировщик;

Дмитрий Муравецкий Мурик - вокалист, автор песен;

Анатолий Вексклярский - ди джей, по совместительству радио- и телеведущий.

О том, как появилось название группы "Green Grey", музыканты всегда отвечали уклончиво, ссылаясь чуть ли не на разный цвет глаз участников коллектива. Тем не менее, однажды Андрей Яценко рассказал, что название для команды ему помог подобрать таксист, который вез его однажды с Березняков на Крещатик - большой специалист по нумерологии.

Вклад группы Green Grey в историю украинской музыки

В таком составе экипаж самолета под названием "Грин Грей" начал свой полет, и уже через несколько месяцев стал коллекционировать награды и премии. Многочисленные фестивали, постоянные гастроли, первые места в рейтингах музыкальных каналов - все это обрушилось на участников коллектива практически моментально. Более того, Андрей Яценко считал, что группа должна участвовать и в социальной жизни страны, поэтому лидера Грин Грей и его "коллег по цеху" неоднократно замечали на различных митингах и акциях в поддержку социальных инициатив.

В 2022-м году, после начала полномасштабного вторжения, Андрей Яценко вступил в ряды ВСУ в батальон "Мрія", а через год Грин Грей отправились в благотворительный тур в поддержку украинских военных.

За 30 лет своего существования группа несколько раз меняла состав участников и выпустила семь студийных альбомов:

Green Grey (1997)

550 MF (550 Метров Фанка) (2000)

Эмигрант (2002)

Метаморфоза (2004)

Глаз леопарда (2014)

WTF?! (2016)

Спичка (2021)

Кроме того, существует концертный альбом "Две эпохи" и две компиляции - Greatest Hits (2014) и The Best (2003).

Дизель - Андрей Яценко - и его команда стали первыми в истории украинской музыки исполнителями, дважды принявшими участие в церемонии MTV Europe и заключившими контракт с компанией Pepsi в 1996 году. Именно они первыми в Украине начали давать концерты с живым шоу-балетом и ди-джеем, превращая выступление в настоящее шоу - с использованием пиротехники и сценических трансформаций.

Грин Грей всегда в шутку говорили, что они творят в стиле "укр-поп" по аналогии с "брит-попом", но на самом деле их музыка была удивительным симбиозом хип-хопа, рока, поп-музыки, фанка, трип-хопа, дабстепа, техно, электро и многих других стилей. Они произвели революцию шоу-бизнеса в странах СНГ, навсегда оставшись в памяти фанатов крестными отцами украинского хип-хопа.

