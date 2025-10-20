Певица объяснила, почему выкладывала в соцсети свои странные танцы.

Американская певица Бритни Спирс шокировала поклонников откровением. Она вспомнила свои травмы и даже заговорила о повреждении мозга.

В своем блоге в Instagram 43-летняя артистка выложила необычно длинное сообщение, в котором сравнила себя с Малефисентой. По словам Бритни, она чувствует будто ей так же оторвали крылья.

Она вспомнила пережитый травматический опыт, который, в частности, был связан с ее отцом, и рассказала о повреждении мозга.

"Я действительно чувствую, что мои крылья были отобраны, а мозг поврежден еще очень давно, на 100 процентов... Конечно, я пережила тот тяжелый период в своей жизни и счастлива, что жива... Люди невероятно жестоки... До сих пор я не летаю, как раньше. Сейчас весело рассказывать истории, потому что все это может казаться глупым, но учитывая то, какой мусор обо мне говорят, я решила, почему бы не сказать правду", - написала Спирс.

Бритни также отметила, что, возможно, кому-то ее видео, танцы и даже это сообщение будут непонятными, но для нее - это возможность почувствовать себя свободной:

"Я знаю, что мой пост и танцы казались глупыми, но это заставило меня вспомнить, как летать..."

К слову, недавно близкое окружение Бритни Спирс ошеломило подробностями жизни популярной певицы в заброшенном поместье.

