Его называют одним из символов того времени.

Представители украинского шоу-бизнеса сегодня шокировано реагируют на смерть лидера известной группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко.

УНИАН собирает реакции других исполнителей и касающихся сцены людей, которые знали Андрея лично, или росли на его творчестве.

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров опубликовал в своем Instagram-аккаунте фрагмент их выступления на музыкальном фестивале "MRPL City" в 2018 году:

"Ты был настоящим музыкантом, искренним человеком... Я всегда буду помнить твои советы, наши джемы на студии и вне ее. Ты сделал большой вклад в развитие украинской музыки и останешься в памяти и плейлистах людей. RIP, друг...".

Солист "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук запостил фотографию "Дизеля", назвав его одним из символов зарождения современной украинской музыки.

"Дизель ушел в другой мир... Один из ярких символов того, как все начиналось тогда, в 90-е... Покойся с миром", - добавил музыкант.

Певец и автор песен Влад Дарвин назвал Яценко культовым музыкантом, на музыке которого воспитывались украинские меломаны. Он выразил соболезнования родным и коллегам певца:

"Он также проводил много джемов, объединяя вокруг себя рок-музыкантов. А в 2022, став на защиту Украины, он продал почти все ценное для своей памяти, в том числе имущественные права на песню "Эмигрант", чтобы провести сбор для своего батальона. 55? Слишком рано ушел из жизни. У него было множество планов. Сложно поверить... Очень жаль".

Также символично попрощались с "Дизелем" такие украинские артисты как Мария Бурмака, Александр Пономарев и Руслана Лыжичко.

Напомним, ранее менеджер по работе с артистами Ирина Ангелова сообщила причину смерти Андрея Яценко.

