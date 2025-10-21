Путин не заинтересован в окончании войны, он "параноидально зациклен на уничтожении Украины", считает Мережко.

Единственное, что может приостановить войну в Украине, - это безумное давление на российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью УНИАН.

По его словам, российский правитель не заинтересован в окончании войны, он "параноидально зациклен на уничтожении Украины". Нардеп считает, что это для него "самый главный вопрос его политического и, возможно, физического выживания".

"Единственное, что может приостановить войну, - это безумное давление на Путина, когда у него не будет другого выхода. И здесь очень многое зависит от Америки. Но здесь главное - политическая воля, главное - желание это сделать", - отметил депутат.

Говоря о заявлениях президента США Дональда Трампа, он подчеркнул, что "надо просто быть последовательным и выполнять свои обещания".

"Если ты обещал, сказал так: "Вот вам предложение: безусловное прекращение огня вдоль линии фронта. И если кто-то не соглашается, то тогда я применяю решительные санкции". Украина согласилась, Россия несколько раз не согласилась. Где же санкции, где оружие для Украины?" - говорит Мережко.

По его словам, если Трамп на весь мир заявил о предоставлении Украине "Томагавков", то "тогда надо это и выполнять как-то".

"А потом он говорит: "Нам самим надо". Это не последовательность, это не серьезно. Трамп может это сделать, может приблизить мир, но просто надо проявлять последовательность и выполнять то, что он обещает", - подытожил нардеп.

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп, комментируя недавние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где находятся". "Пусть оба заявят о победе, пусть история решает! Больше никаких выстрелов, больше никакой смерти, больше никаких огромных и неподъемных сумм денег", - написал президент США.

Издание Financial Times писало, что во время встречи в Белом доме Трамп убеждал Зеленского принять условия Путина и отдать ему весь Донбасс. Как сообщили источники издания, президент США не стал смотреть карты линии фронта в Украине и неоднократно повторял тезисы, которые высказывал диктатор РФ во время их телефонного разговора накануне. Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп сказал Зеленскому, чтобы тот заключил сделку или ждал разрушения.

20 октября Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине. По его словам, Украина все еще может выиграть войну, но это вряд ли произойдет. Он добавил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию.

