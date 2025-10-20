Эта страна является членом МУС, который выдал ордер на арест Путина.

В Болгарии заявили о готовности предоставить российскому диктатору Владимиру Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев, сообщает Euractive. Он пообщался с журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге.

"Когда прилагаются усилия для того, чтобы достичь мира, и если условием для этого является проведение такой встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами. Как можно провести встречу, если один из участников не может на нее приехать?" – сказал болгарский министр.

Причем он отметил, что пока Москва не подавала соответствующего запроса.

Болгария не имеет границы с Венгрией. Однако обе страны граничат с Сербией, которая имеет "тесные исторические связи" с Россией, сказано в материале. Поэтому перелет через Болгарию мог бы существенно сократить путь российского правителя.

"Единственный другой маршрут, который не предусматривает пролет над воздушным пространством ЕС или Украины, предусматривает пролет над Средиземным морем, а затем над Черногорией или Албанией, прежде чем достичь Будапешта через Сербию", – объясняет издание.

Журналисты также отметили, что и Болгария, и Венгрия являются членами Международного уголовного суда. А он выдал ордер на арест диктатора Путина за его причастность к похищению украинских детей.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште

На днях президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также заявил, что в ближайшее время может встретиться с российским диктатором в столице Венгрии, Будапеште.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала вероятность визита Путина в Будапешт. Она сказала, что "неприятно видеть, что человек, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, действительно приезжает в европейскую страну".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина поддерживает любой формат переговоров, который может способствовать завершению войны, и готова к участию во встрече в Будапеште, если поступит приглашение. В то же время он акцентировал, что "это не лучшее место по историческим и политическим причинам".

