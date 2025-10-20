Киеву стоит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) не только против "Шахедов" и "Гербер", подчеркнул Райков.

Через три-шесть месяцев российские FPV-дроны, запущенные с ближних площадок, например из Беларуси, смогут легко преодолевать 100 километров и достигать крупных украинских городов, считает начальник службы беспилотных систем 13 бригады НГУ "Хартия" Игорь Райков. Об этом он сказал в комментарии Новости.LIVE.

Поэтому, по его словам, Киеву стоит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) не только против "Шахедов" и "Гербер".

"Я уверен, что всем стоит увидеть то видео из Краматорска, где дрон на оптоволокне летает по улицам, машины паркуются, люди выходят-заходят в магазин. Сегодня это случайность, не является системой. Но завтра, условно через три месяца, это уже будет нормой.

Не хочешь оказаться в кил-зоне - готовься к противодействию сегодня", - призвал военный.

Он отметил, что "для дронов будущего за 3-6 месяцев преодолеть 100 км не будет большой проблемой". Именно поэтому Киев уже сегодня должен наращивать силы ПВО и "попытаться сбивать хотя бы половину тех "Шахедов"", которые летят на город.

РФ совершенствует дроны и ракеты

Как сообщал ранее УНИАН, Россия модифицирует дроны и ракеты, что уменьшает эффективность отражения атак украинскими защитниками. По словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, эффективность противоракетной обороны Украины снизилась с 42% до 6%.

Недавно специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как российские дроны уклоняются от украинских перехватчиков. Эксперт акцентировал, что в видео на российском беспилотнике можно разглядеть две антенны от модема радиоуправления. Такая же система радиоуправления с недавних пор применяется и на некоторых "Шахедах".

Также Bild писал, что дроны РФ теперь присылают координаты украинской ПВО прямо в Москву. Как отметил аналитик Юлиан Рёпке, теперь часть иранских дронов "Шахед" оснащена камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву. После этого российские военные наносят по ним удары ракетами и баллистическими снарядами, выводя из строя оборону целых регионов.

