Температура в столице начинает постепенно повышаться.

После похолодания, которое недавно пришло в Киев, температура наконец начнет повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +6°, а в течение дня воздух прогреется до +9°...+10°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, но есть вероятность солнечных прояснений.

Ветер подует с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +12°.

В Тернополе 21 октября ночью будет -3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет -3°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 21 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +5°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

