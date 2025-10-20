Трамп не хочет повторения фиаско на Аляске и вполне может отменить встречу, считает Мережко.

Сейчас мир, но прежде всего Украина, находятся в ожидании возможного саммита президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина. Действительно ли состоится такая встреча, кому и зачем она нужна, и не является ли раздражающим вопрос Будапешта, как выбранного для этой встречи города, – об этом УНИАН поговорил с Александром Мережко, народным депутатом от "Слуги народа", председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Трамп и Путин договорились о подготовке их возможной встречи в Будапеште. В России на фоне этих новостей даже заговорили об урегулировании войны по секретным договоренностям. Когда может состояться эта встреча и какими могут быть ее результаты для Украины?

У меня есть сомнения, что такая встреча состоится. Я думаю, что сейчас это 50 на 50. Проведение в Будапеште – это уже большая ошибка, потому что у всего мира и, тем более, у Украины слово "Будапешт" ассоциируется с Будапештским меморандумом. Очередная встреча и "Будапешт" – это все равно, как Мюнхен, например, ассоциация возникает с Мюнхенским заговором 1938 года.

Здесь может быть еще предвыборный ход со стороны Орбана. Он понимает, что может проиграть выборы. Ему надо сделать какой-то жест, чтобы создать иллюзию того, что якобы он способствует миру и так далее. Это очень циничная политика.

Потом непонятно, откуда вообще такая идея появилась, потому что представитель президента Трампа, если не ошибаюсь, сказала, что это идея мамы какого-то журналиста, который задавал вопрос. То есть остается загадкой, чья же это была идея. А идея очень неудачная.

Есть четкий принцип, которого придерживалась предыдущая Администрация, и очень хотелось бы, чтобы и Трамп его придерживался: ничего об Украине без Украины. То есть, если вы проводите какой-то саммит и обсуждаете вопрос или, тем более, принимаете какие-то решения, связанные с Украиной, то надо как минимум пригласить президента Украины. Потому что решать вопросы Украины за спиной Украины – это очень напоминает Мюнхенский сговор.

Важно также пригласить европейских лидеров. Они имеют право, они помогают не меньше, чем Соединенные Штаты сейчас. И это вопрос также европейской безопасности. Без их участия проводить такую встречу нельзя.

Относительно Будапешта – я не представляю, как Путин будет лететь через воздушное пространство, потому что он военный преступник и террорист. И его можно посадить, его самолет, и арестовать – все основания для этого есть. Например, есть ордер на арест Международного суда.

Представьте ситуацию, что самолет Путина летит через воздушное пространство той страны, которая является членом Международного уголовного суда и стороной Римского статута. Она должна арестовать его.

Честно говоря, я думаю, что Путин побоится вообще лететь в Венгрию, потому что он параноик, он боится покушений и так далее. Он боится лететь через воздушное пространство европейских стран. Он боится, потому что несмотря на все проблемы, Венгрия остается страной европейской демократии. Диктатор может прилететь в тоталитарную страну, например, в Китай или в Северную Корею, и не бояться. Он может прилететь на военную базу США, потому что он знает, что здесь американцы могут дать гарантии безопасности. А прилететь в Будапешт – сомневаюсь, что он решится на это.

Кроме того, все не так просто: сначала надо, чтобы встретились госсекретарь Рубио и Лавров. Думаю, что Трамп не хочет повторения такого фиаско, как это было на Аляске. И если у Трампа после этой встречи Лаврова и Рубио не будет уверенности в том, что Путин действительно готов к серьезным переговорам, то он может отменить такой саммит. Потому что он не хочет позориться во второй раз. А то, что Путин не готов и не будет никогда, видимо, готов к серьезным переговорам, – это факт также.

Зеленский уже заявил, что Украина готова присоединиться к переговорам Трампа и Путина в Будапеште, если поступит такое приглашение. В то же время он так же отметил, что это не лучшее место по историческим и политическим причинам. Так рискованная ли это для нас площадка, ведь венгры имеют неоднозначное отношение к Украине? Как это все будет выглядеть?

Президент правильно говорит, что готов принять участие. Это следует из этого принципа – ничего об Украине без Украины. Это очень правильная позиция. То есть как это? Вы собираетесь решать нашу судьбу без нас? Причем на территории государства, глава которого известен своей приверженностью к Путину. Как это выглядит? Это очень плохо выглядит. И все это понимают.

Поэтому президент правильно намекает на то, что надо сделать Трампу. Что если такая встреча должна происходить, то она должна происходить, во-первых, при участии Украины. И очень желательно – представителей наших европейских союзников, должны быть хотя бы Великобритания, Германия, Франция. И, во-вторых, место проведения – также надо, чтобы Украина имела влияние на решение этого очень деликатного вопроса, где будет проводиться эта трехсторонняя встреча.

Также Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего благодаря усилиям Трампа. Зеленский отметил, что это не означает, что война точно закончится, но Трампу, сказал он, "удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины". В частности, учитывая то, как Трамп любит выступать миротворцем и мощным лидером, как вы оцениваете такие шансы сейчас и когда тогда война в Украине может завершиться, и чем?

Война в Украине может завершиться только тогда, когда Путина не будет у власти. Пока он остается у власти, то он не заинтересован в окончании войны. Он параноидально зациклен на уничтожении Украины. Это для него самый главный вопрос его политического и, возможно, физического выживания. Он так это видит, это его такое мнение.

Единственное, что может приостановить войну, – это бешеное давление на Путина, когда у него не будет другого выхода. И здесь очень многое зависит от Америки. Но здесь главное – политическая воля, главное – желание это сделать. То, что Трамп обещал. Надо просто быть последовательным и выполнять свои обещания. Если ты обещал, сказал так: "Вот вам предложение: безусловное прекращение огня вдоль линии фронта. И если кто-то не соглашается, то тогда я применяю решительные санкции". Украина согласилась, Россия несколько раз не согласилась.

Где же санкции, где оружие для Украины? Сначала появляется этот вопрос, Трамп начинает говорить, что он предоставит или возможно предоставит "Томагавки" Украине. Ты же публично об этом заявляешь на весь мир, – тогда надо это и выполнять как-то. А потом он говорит: "Нам самим надо". Это не последовательность, это не серьезно.

Трамп может это сделать, может приблизить мир, но просто надо проявлять последовательность и выполнять то, что он обещает.

Но в целом его амбициозность может сыграть нам на руку?

Политик должен быть амбициозным, но также и скромным. Но он видит себя как миротворца. Он в своей предвыборной речи говорил, как он себя видит: как peacemaker'а, миротворца. То есть он утверждает, что он закончил, сколько, восемь войн? Хотя, если разбираться, то возникают определенные вопросы, насколько это точно.

Последнее – это очень тяжелый, устаревший конфликт на Ближнем Востоке. Он на сегодня не имеет какого-то решения. Трамп считает, что ему удалось решить. Но мы видим, что не все так гладко идет на Ближнем Востоке, что этот мир очень шаткий. Еще не известно, продлится он или нет, будет стабильным или нет.

Но для нас важно то, что раньше конфликт на Ближнем Востоке отвлекал внимание от Украины. И это использовала Россия. Поэтому действительно в наших интересах, чтобы там был мир и спокойствие. И это открывает окно возможностей для Украины, потому что Трамп может сосредоточиться сейчас на решении вопроса российской агрессии против Украины. То есть это способствует нам.

Будем надеяться. Возможно, Трампу нужно сделать или ошибку, или разочароваться снова в том, что с Путиным можно как-то договориться. Возможно, его идея с Будапештом – это такой последний шанс для Путина.

Для президента Зеленского все было понятно с самого начала, что Путин не тот человек, с которым можно договориться. Что вся предыдущая история кричит о том, что с Путиным невозможно достичь какой-то договоренности, что он будет этого придерживаться.

Для Трампа это не очевидно. Возможно, ему надо самому несколько раз убедиться в этом. Перед тем, как он начнет действовать. То есть шанс какой-то или надежда на то, что он в конце концов станет на правильную сторону истории, остается.

Плюс еще я бы не списывал в целом Америку: опрос людей – и оказывается, что большинство демократов, республиканцев поддерживают Украину. И если посмотреть на Конгресс, – та же картина. Это же вопрос национальной безопасности для Соединенных Штатов. Они же понимают, что Путин ведет войну против Соединенных Штатов. Потому что он хочет вместе с Китаем разрушить существующий мировой порядок, который базируется на лидерстве США.

Украина – это просто один из элементов этой войны против Запада в целом и против Соединенных Штатов. Это понимают и демократы, и республиканцы. Одним словом, ситуация не является такой негативной для нас.

Сейчас надо, возможно, в большей степени полагаться на европейцев, потому что они чувствуют эту опасность со стороны России на себе. Так было в истории. Первая, Вторая мировая война: уже бушевала война в Европе, а Соединенные Штаты до последнего пытались придерживаться нейтралитета. Но потом все равно были вынуждены под давлением обстоятельств включаться и наказывать агрессора.