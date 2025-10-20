Компанию ДТЭК признали одним из лучших работодателей в Украине.

Об этом свидетельствует рейтинг издания NV "Топ-50 работодателей Украины".

Отмечается, что ДТЭК признан одним из лучших работодателей среди компаний топливно-энергетического комплекса.

В рейтинге подчеркнули, что он опирается не на оценку маркетинговых брендов, а именно на внедрение лучших программ для персонала.

Также в рейтинге отметили, что компании оценивались по четырем факторам: поддержка ветеранов и их семей, программы разнообразия и инклюзивности, поддержка работников во времена кризиса и удержание и развитие талантов.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.