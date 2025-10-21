В ближайшие дни, погода еще будет переходная.

На этой неделе в Украине станет немного теплее, впрочем на следующей, то есть до конца октября, температурный фон может снова несколько снизиться. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос относительно ожидаемого потепления в Украине, она отметила, что пока, в ближайшие дни, погода еще будет переходная. Так, 21-23 октября будет более спокойная погода, но прохладная воздушная масса пока остается, поэтому температура будет зависеть от прояснений.

"В целом будет преобладать погода без осадков. Однако 21 октября еще ждем на Левобережье небольшой дождь. А ночью 22 числа только на востоке страны местами небольшой дождь, но местами он может быть с мокрым снегом", - рассказала Птуха.

Она пояснила, что это остаточные процессы от циклона, который в последние несколько дней определял у нас облачную, преимущественно дождливую, погоду в большинстве регионов, и который будет отходить в восточном направлении.

Ночи будут прохладные, +1°...+6°, дневные максимумы будут немного выше, но все равно еще в пределах +6°...+13° 21 октября, а 22-23-го числа на западе и юге страны будет уже до +16°. В дальнейшем температурный фон в дневные часы будет сохраняться в пределах +10°...+15° в большинстве регионов и местами до +17°...+19° - по югу Украины.

На вопрос, будет ли сохраняться такое потепление до конца месяца, эксперт отметила, что эта неделя, начиная с 22 октября, будет немного теплее, впрочем это все равно нестабильная погода с антициклоном, без осадков, - атмосферные фронты также будут проходить. То есть могут быть периодические дожди с перерывами и с прояснениями, но воздушные массы - несколько теплее.

"Но на следующую неделю такая ситуация, что может снова несколько снизиться температурный фон. Пока не можем сказать, что стабильно до конца месяца будет держаться в пределах значений, которые будут немного повышаться с 22-го", - сказала представительница Гидрометцентра.

Потепление в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе на смену заморозкам в Украину придет заметное потепление. Так, ночи станут уже не такими холодными, а днем во многих областях воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. В то же время периодически будет падать дождь.

Также синоптик Наталья Диденко отметила, что до 1 ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах.

