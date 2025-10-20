Вскоре должны начаться съемки.

Netflix официально заказал многосерийный драматический проект, посвященный одной из самых влиятельных семей в истории Соединенных Штатов Америки - Кеннеди.

По данным Variety, сериал под названием "Kennedy" основывается на книге Фредрика Логеволла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Роль патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс"):

"Кеннеди" раскрывает личную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую известную династию в современной истории и помогли создать мир, в котором мы живем сегодня. Начиная с 1930-х годов, первый сезон рассказывает о невероятном взлете Джо и Роуз Кеннеди и их девяти детей, включая мятежного второго сына Джека, который пытается вырваться из тени своего старшего брата-золотого мальчика".

По данным издания, идея проекта вызревала почти два года. Еще тогда Netflix рассматривал сериал как американскую версию "Короны", которая проследит путь семьи Кеннеди от становления до политического доминирования в США.

Видео дня

Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Сэм Шоу ("Касл-Рок"). Съемки первого сезона стартуют в ближайшее время, он будет состоять из восьми эпизодов.

Напомним, недавно на Netflix вышел первый сезон сериала "Дом Гиннесов", в котором рассказывается история семьи основателя пивной империи. Одна из наследников раскритиковала создателей сериала, обвинив их в искажении фактов.

Вас также могут заинтересовать новости: