Зенитными дронами сбить их нельзя из-за слишком высокой скорости полета, отметил эксперт.

В последнее время российские оккупационные войска активизировали удары по Украине новым видом вооружения. Речь об авиабомбах, которые несколько отличаются от привычных нам КАБов, рассказывает специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Это не совсем привычный нам КАБ в формате авиабомбы с крылышками. Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5", – написал он в своем Телеграм-канале.

Эксперт акцентировал, что по состоянию на сейчас достоверно об этих бомбах ничего не известно. Все выводы экспертов, по его словам, базируются на аналогичных разработках и на предыдущих аналогах – в том числе УМПБ Д-30СН.

В то же время новые УМПБ-5 в первоначальном их виде никто не видел и не изучал.

"Могу лишь сказать, что диаметр изделия 30 см. УМПБ, как и КАБ, сбрасывается с высоты более 10 километров и может летать дальше КАБа за счет наличия внутреннего двигателя. Дистанция полета может быть до 200 километров. Вес боевой части около 100 кг", – добавил "Флеш".

Он подчеркнул, что зенитными дронами сбить новые авиабомбы нельзя. Причина заключается в слишком высокой скорости полета.

При этом влияние средств радиоэлектронной борьбы на это оружие не известно. По словам "Флеша", нет понимания, какой тип приемной системы навигации там установлен.

"Параллельно россияне используют еще одно аналогичное изделие с дистанций до 200 километров "Гром-Е1" на основе ракеты Х-38", – резюмировал специалист.

Новые российские авиабомбы

Российские оккупационные войска атаковали авиабомбами Полтавскую и Харьковскую область. Впервые с начала полномасштабной войны КАБ долетел до Лозовой на Харьковщине. По данным прокуратуры, бомба пролетела 130 км.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россияне перешли к серийному производству новых управляемых авиабомб. Их дальность может достигать до 200 км. По словам представителя разведки, оккупанты пытаются увеличить устойчивость этих систем к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

