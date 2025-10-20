Осадки во вторник практически покинут нашу страну.

Во вторник, 21 октября, погода в Украине немного улучшится. По всей стране будет сухо и облачно с прояснениями, только на востоке ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Температура слегка повысится. Особенно это будет заметно на западе и юге, где воздух прогреется до +11°...+14°. На остальной территории будет на пару градусов свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +12°.

В Тернополе 21 октября ночью будет -3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет -3°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 21 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +5°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

21 октября - какой праздник, приметы погоды

21 октября - Иллариона Великого. По приметам, ясная погода предвещает мягкую зиму.

