Трамп заверил, что он просил главу Кремля перестать атаковать гражданских в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может выиграть войну, но это вряд ли произойдет. Такое заявление он сделал во время двустороннего обеда с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

Журналистка спросила у американского лидера, продолжает ли он верить в то, что Украина выиграет войну и вернет свои территории. Она напомнила, что именно об этом говорил Трамп еще до своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 16 октября.

"Они все еще могут выиграть. Я сказал, что они могут выиграть все, что угодно. Война - очень странная штука. Не думаю, что они это сделают, но они могут. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть", - ответил президент США.

Трамп добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский ненавидят друг друга. По его словам, это усложняет ситуацию.

Кроме того, президент США заявил, что во время последнего разговора с Путиным он просил главу Кремля перестать атаковать гражданских в Украине. Тем не менее он не рассказал, какой ответ дал Путин.

Также Трамп ответил на вопрос журналиста, обсуждались ли с Путиным атаки России на гражданские районы Украины в целом.

"Да. Но большинство погибших - это солдаты", - ответил президент США.

Трамп отметил, что у США есть оружие, о котором люди даже не представляют. Тем не менее он не стал раскрывать никаких подробностей.

Что говорил Трамп о судьбе Донбасса

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас. Он подчеркнул, что никогда не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России.

По словам Трампа, Донбасс должен остаться разделенным между Украиной и РФ. Он считает, что Киев и Москва позже смогут договориться.

