В суде допросили обвиняемого в убийстве Максима Матерухина экс-работника государственной охраны Артема Косова.

Обвиняемый в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на столичном фуникулере экс-сотрудник УГО Артем Косов пытается ввести в заблуждение суд. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который был одним из представителей государственного обвинения.

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале Генпрокурора, сегодня суд допросил Косова.

"Это был эмоционально сложный допрос. Обвиняемый постоянно путал показания, менял их или же просто отказывался отвечать на вопросы. Иногда, его слова противоречили предыдущим показаниям. Наш вывод - он пытается ввести в заблуждение суд так же, как, по нашему убеждению, вводил в заблуждение досудебное следствие", - написал Кравченко.

Так, по его словам, на видео с бодикамер полиции обвиняемый четко сказал, что "решил сделать бросок через бедро". Сегодня же он вдруг заявил, что якобы случайно упал вместе с погибшим Максимом Матерухиным.

В то же время, как отметил Генпрокурор, сторона обвинения довольна результатами сегодняшнего судебного заседания.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской трасологической экспертизы. Кроме того, по поручению суда ГБР проведет еще один следственный эксперимент с обвиняемым", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, процесс начал двигаться к "логическому завершению".

Гибель Максима Матерухина: что известно

Как сообщал УНИАН, Максим Матерухин погиб 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера в результате конфликта, возникшего между взрослым мужчиной и компанией подростков. Как информировали в ГБР, мужчина толкнул парня, в результате чего тот головой разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи. Парень умер до приезда врачей.

Как выяснилось позже, мужчина, который толкнул подростка, - работник Управления государственной охраны. По данным правоохранителей, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и беспричинно начал приставать к подросткам.

Впоследствии стало известно, что правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей.

Ему было сообщено о подозрении в умышленном убийстве, которое предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд взял его под стражу.

