Правоохранители утверждают, что большинство посетителей ресторана бросились искать укрытие, когда гроза приблизилась.

В Германии вблизи Штутгарта погиб мужчина от удара молнии. Ему было 35 лет и трагедия случилась в пивном садике туристического ресторана.

Как сообщает DPA, еще два человека получили ранения из-за молнии. 11-летний мальчик и 43-летняя женщина попали в больницу.

Еще двое детей получили испуг и им оказали помощь от шока. По данным полиции, во время стихии они находились в велосипедном прицепе.

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Правоохранители утверждают, что большинство посетителей ресторана бросились искать укрытие, а около 15 человек нашли убежище в баре, когда гроза приблизилась, однако шесть человек все еще сидели за пивным столом под деревом, когда ударила молния.

Удары молний: последние новости

Напомним, в начале июля на Говерле из-за удара молнии погибли мужчина и 11-летний ребенок. Также пострадала женщина, ее в шоковом состоянии передали врачам.

В июне в Фастовском районе Киевской области молния попала в частный жилой дом, спровоцировав пожар.

Прошлым летом сообщалось, что в селе Демидов Киевской области удар молнии вызвал детонацию взрывного устройства, в результате чего был разрушен мост через реку Ирпень. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

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