Мятежники пытались получить поддержку от России.

Группа немецких праворадикалов, которая планировала государственный переворот в декабре прошлого года и была обезврежена силами полиции, обращалась к России за поддержкой своих действий. Об этом сообщает издание Bild, получившее доступ к материалам судебного дела, которое сейчас слушается в закрытом режиме.

В декабре 2022 года немецкая полиция провела крупнейшую в истории современной Германии антитеррористическую операцию. Тогда правоохранители разоблачили заговор, во главе которого стоял 71-летний аристократ Генрих фон Рёйсс. Он создал праворадикальную группировку "Граждане рейха" (Reichsbürger), целью которой было свержение республиканского строя, арест ведущих политиков и восстановление монархии.

Как свидетельствуют материалы судебного дела, мятежники планировали взять штурмом здание Бундестага (немецкого парламента) и казармы Бундесвера (армии). Для этого они заранее приобрели оружие и планировали задействовать в восстании около 4-5 тысяч человек. Однако полицейские смогли опередить мятежников на одни сутки и сорвали мятеж в последний момент.

Видео дня

Документы также свидетельствуют, что один из организаторов мятежа по имени Франк Р. заранее обращался в генеральное консульство России в Лейпциге с вопросом, готов ли Кремль "поддержать немецкие группы сопротивления". Вице-консул назначил ему встречу на 8 декабря, но в тот день Франк уже был арестован.

Кроме того, на контакт с российскими дипломатами пытался выйти через свою жену и сам Генрих фон Рёйсс, стоявший во главе мятежа.

Попытка переворота в Германии

Как писал УНИАН, 7 декабря прошлого года в Германии арестовали несколько десятков человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. Обыски охватили 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым в 11 землях Германии.

По данным прокуратуры, террористическая организация была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила себе целью свергнуть существующий государственный строй в Германии, заменив его своей "формой государства".

Подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после госпереворота. В землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг уже были сделаны конкретные приготовления.

Вас также могут заинтересовать новости: