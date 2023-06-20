Спасатели уже тушат огонь.

В Гатном Фастовского района Киевской области молния попала в жилой дом. Из-за этого вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, опубликовав видео с места происшествия. Спасатели уже тушат пожар.

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС. Спасатели всегда начеку, впрочем обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", – написал он.

Новости Киевщины

В Киеве СБУ разоблачила IТ-компанию, которая работала на террористов "ДНР". Они пытались передать им информацию из электронных систем прифронтовой ОВА. Больше всего противник интересовался данными о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Кроме того, на днях в Киеве мужчина набросился на полицейских с ножом. Произошло это в комендантский час. Нарушитель шел посреди проезжей части и при виде полицейского автомобиля начал бросаться на правоохранителей. Его задержали.

17 июня на Киевщине произошло смертельное ДТП. Авария случилась возле села Веселиновка Броварского района Киевской области. В автомобиле находилась женщина и четверо детей. Дети чудом выжили, все были госпитализированы. К сожалению, женщина погибла.

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