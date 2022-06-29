Кроме того, два человека пострадали. На месте работают спасатели.

В селе Демидов под Киевом в результате удара молнии, который вызвал детонацию взрывного устройства, разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и двое раненых.

Об этом сообщил председатель Димерской территориальной общины Владимир Подкурганный в Facebook.

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно", - написал он.

"Детонация из-за молнии. Не паниковать", - уточнил Подкурганный и добавил, что сейчас решается вопрос проезда через Козаровичи.

Между тем, в Киевской ОВА добавили, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы.

По данным местных жителей, движение транспорта приостановлено в обе стороны, доехать до Киева можно только через Гостомель.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и области сегодня был погодный апокалипсис - дождь стеной, местами шел град, во многих районах затопило дороги и магазины, из-за сильного ветра есть поваленные деревья.

В столице Украины во время непогоды молния попала в дом, сообщил в Telegram "Реальный Киев" и показал видео, на которых снят разгул стихии.

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