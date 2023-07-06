Прибыв к месту происшествия спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни.

На горе Говерла из-за попадания молнии погибли два человека. 6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, к месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт. Ворохта.

Прибыв к месту происшествия спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщина в шоковом состоянии была сопровождена к посту Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам. Погибших спасатели транспортируют к посту Заросляк.

Инциденты с молнией в Украине - детали

В Гатном Фастовского района Киевщины молния попала в жилой дом. Из-за этого загорелся пожар.

В селе Демидов под Киевом в результате удара молнии, который вызвал детонацию взрывного устройства, был разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и двое раненых.

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