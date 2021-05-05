Дождавшись потерпевшего, злоумышленники подбежали к нему, отобрали сумку с деньгами и скрылись.

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении двум мужчинам, которые отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Евгения Харченко неизвестные ударили его и отобрали сумку, где было почти 5 миллионов гривень.

Потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после содеянного скрылись на авто.

Злоумышленников задержали в Одессе в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Это - жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 годов рождения. Один из них ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль», - сообщили в полиции.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Денис Прядко