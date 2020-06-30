Избиение руководства парка «Тузловские лиманы»: открыли три уголовных дела

Вчера местные предприниматели, которые незаконно продолжают эксплуатировать заповедную зону, нанесли телесные повреждения руководителю заповедника и другим лицам, проводившим инспекцию.

В Одесской области по факту нападения на руководство национального природного парка «Тузловские лиманы» открыты три уголовных производства.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, нападение произошло в результате конфликта между представителями заповедника и местными предпринимателями.

Отмечается, что в результате несколько человек получили телесные повреждения. На месте работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Расследование начнется по статьям об "Умышленном легком телесном повреждении", "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя", и "Угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа".

Как сообщила журналистам директор заповедника Ирина Выхристюк, нападение произошло, когда его представители инспектировали Лебедевский лес, входящих в состав парка. Общая площадь леса - 541 га, из которых 30 га с 2010 года до 1 июня 2019 года были в аренде у супругов-предпринимателей Саченко.

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Как отмечалось, договор аренды истек, но супруги продолжают эксплуатировать заповедную зону – пропускают на побережье туристов, с которых берут за это 85 грн в день.

Как отметили сотрудники парка, налоги предприниматели не платят и при этом наносят вред окружающей природной среде.

По словам сотрудника заповедника, известного эколога Ивана Русева, в результате нападения у него перелом костей носа и ребра, сотрясение головного мозга. У Выхристюк - ушиб мягких тканей лица и головы.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка «Тузловские лиманы», которое проводило инспекцию заповедника. В частности, как отметил Русев, супруги вместе с группой злоумышленников, которые называют себя сотрудниками охранного агентства, напали на Выхристюк, Русева и начальника отдела госохраны заповедника Виталия Димова.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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