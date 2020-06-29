Руководство заповедника «Тузловские лиманы» избили злоумышленники во время инспектирования территории (фото)

Как сообщил лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, в понедельник совершено нападение на команду парка «Тузловские лиманы», которая несколько лет борется против произвола на заповедных территориях.

Сегодня в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка «Тузловские лиманы», которое проводило инспекцию заповедника.

Как передает корреспондент УНИАН об этом в социальных сетях заявил известный эколог, заместитель директора заповедник Иван Русев, а также ряд общественников.

По его словам, нападение произошло, когда сотрудники заповедника инспектировали территорию вместе с несколькими общественниками. Он отмечает, что нападение совершили супруги Саченко, которые, как утверждают экологи, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на 30 га Лебедевского леса нацпарка.

В частности, как отметил Русев, супруги вместе с группой злоумышленников, которые называют себя сотрудниками охранного агентства, напала на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк, на Русева и начальника отдела госохраны заповедника Виталия Димова.

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«Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы усмиряли нападающих, Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала ее волосы...», - написал Русев.

Он поясняет, что общественники и другие сотрудники заповедника не смогли прекратить избиение директора, так как автомобиль оцепило «охранное агентство».

«Мы получили травмы… Дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу», - заявил Русев.

Как сообщил лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, в понедельник совершено нападение на команду парка «Тузловские лиманы», которая несколько лет борется против произвола на заповедных территориях.

«На этот раз на них оказывали физическое давление представители охранной фирмы «Транс-Экспорт», по указанию браконьера Саченко», - написал Ганул.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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