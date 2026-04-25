Как киевский террорист готовился к расстрелу людей: показали видео с его телефона

Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого".

Анализ содержимого мобильного телефона злоумышленника, совершившего 18 апреля теракт в Киеве, показал, что он систематически готовился к совершению массовой расстрели. На обнаруженных видеозаписях зафиксировано, как мужчина дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве. Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого". Именно он стал первой жертвой нападения", – отметил он.

По словам прокурора, "пусковым крючком" трагедии 18 апреля стала очередная ссора из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жильцы не могли попасть в дом.

Кравченко рассказал, что во время конфликта у подъезда нападавший сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег квартиру и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

"Возле дома стрелок убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений. Свои действия злоумышленник фиксировал на аудио. После первых убийств мужчина, направляясь к супермаркету, продолжал вести огонь и застрелил еще двух человек. При этом он выборочно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "потому что сейчас будет стрельба", – сообщил генпрокурор.

В магазине, по словам Кравченко, нападавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Кроме того, ранения в магазине получили еще 5 человек. Забаррикадировавшись с заложниками, он обратился к сотруднице пункта обмена валюты с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, он кричал: "Выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать".

"Все свои действия мужчина оправдывал "самообороной" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него "наехала молодежь вместе с бабами". Ссылался на свой военный опыт и звание майора, заявляя, что "не мог больше терпеть". При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат". Во время штурма спецподразделением нападавшего ликвидировали", – отметил Кравченко.

Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России. На данный момент таких связей не установлено.

Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Что еще известно о нападавшем

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, стрелок – уроженец Москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута.

Он привлекался к уголовной ответственности, но имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение на оружие получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: