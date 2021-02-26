Мужчина травмировал ногу / фото Киев Оперативный
В Киеве водитель такси сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.
Читайте такжеВ Киеве дерзко ограбили мужчину из-за iPhoneОб этом пишет Киев Оперативный.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука.
"Таксист #Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина травмировал ногу.
Вам может быть интересно
- Виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича в Киеве посадили на 6,5 лет
- На Харьковщине произошло ДТП с рейсовым автобусом: есть погибшие
- В Запорожье пьяного водителя-беглеца остановила только ограда кладбища (видео)
- Экс-легионер Динамо сбил человека на машине: пострадавший заявил, что футболист скрылся с места ДТП (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram