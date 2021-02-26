Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука.

В Киеве водитель такси сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.

Читайте такжеВ Киеве дерзко ограбили мужчину из-за iPhoneОб этом пишет Киев Оперативный.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука.

"Таксист #Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина травмировал ногу.

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Автор: УНИАН