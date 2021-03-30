По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители уже установили личность нарушителя.

Нацистскую символику на здании Офиса президента нарисовали после окончания акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте 30 марта, передает УП.

По его словам, правоохранители уже установили личность нарушителя.

"Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы", - заявил Клименко.

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Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Денис Прядко