Сегодня нескольким участникам акции будут избирать меры пресечения.

Правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием Офиса президента.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозащита", который организовали сторонники Стерненко для координации акций.

"Это Евгений Строкань и Давид Гаджимурадов. За Евгением следили. Правоохранители его выждали во дворе дома друга. И тогда вручили уведомление о подозрении. Сегодня у него суд в 17:30 в Печерском суде", - говорится в сообщении.

Им инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Кроме того, отмечается, что в 16:00 в Печерском райсуде Киева лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, которому вчера сообщили о подозрении, и еще трем участникам акции под Офисом президента будут избирать меру пресечения.

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Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Антонина Доломанжи