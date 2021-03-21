Адвокат задержанного заявляет, что подозрение вручили без его присутствия, что является нарушением закона.

Задержанному в субботу после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента Владу Сордо сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Читайте такжеОП оценил ущерб от вандализма на акции сторонников Стерненко в два миллиона гривен (видео)Об этом сообщил "Суспільному" адвокат Сордо Дмитрий Мазурок.

По его словам, Сордо задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта, ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи.

"Я весь день ждал вызова следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться", - рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона.

Также защитник сообщил, что дело Сордо скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.

Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержании под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", - отметил адвокат.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

20 марта у здания офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко по случаю дня его рождения.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Они скандировали "Аваков-черт", "Свободу политзаключенным", "Стерненко-волю", "Зеленский, не молчи!", а также "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!"

Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютную установку и устроили канонаду под возгласы: "С днем рождения, Сергей!".

События возле ОП полиция квалифицирует как хулиганство, задержан один человек.

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Автор: Тамара Отовская