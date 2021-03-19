Следственная судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова отказала в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Суд оставил под стражей активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова.

По ее мнению, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат.

"В удовлетворении отказать..." - зачитала она фрагмент из резолютивной части решения.

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Как сообщал УНИАН, адвокаты Стерненко подчеркивали, что его держат под стражей безосновательно.

Так, подача апелляционной жалобы на приговор, в котором судья в частности изменила Стерненко меру пресечения с залога на содержание под стражей, останавливает вступления в законную силу и его исполнение.

Суд над Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

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Автор: Антонина Доломанжи