В офисе отметили - если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит.

По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить приблизительно два миллиона гривень.

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Такое заявление обнародовала пресс-служба ОП. Она также показала видео с последствиями вандализма, имевшего место накануне.

«Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX в., остальные достроены в начале ХХ в.», - говорится в заявлении.

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника Антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Захаров