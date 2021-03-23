Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в хулиганских действиях возле Офиса президента 20 марта Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сордо).
Об этом сообщается на Facebook-странице Сергея Стерненко.
"Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло", - говорится в сообщении.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения в день его рождения, 20 марта, началась в 19:00.
- Ее участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова, генпрокурора Ирину Венедиктову, освободить из тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники акции жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях Офиса протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников - Влада Сорда. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
- Сегодня, 23 марта, по части 4 статьи 296 сообщили о подозрении еще одному участнику акции, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.
- По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
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Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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