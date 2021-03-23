Активиста Влада Сорда подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП во время акции в поддержку активиста Стерненко.

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в хулиганских действиях возле Офиса президента 20 марта Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сордо).

Об этом сообщается на Facebook-странице Сергея Стерненко.

"Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло", - говорится в сообщении.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Антонина Доломанжи