Прокурор Костенко объяснил затягивание рассмотрения дела на 7 лет тем, что потерпевший Щербич не получал вызовов в суд, поскольку сменил место жительства, опасаясь мести Стерненко.

Активист Сергей Стерненко препятствовал общественной деятельности потерпевшего Сергея Щербича, однако осудили его по "имущественной" статье Уголовного кодекса - разбой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции прокурор Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, отвечая на вопрос, действительно ли Стерненко осудили за вымогательство у Щербича 300 грн.

Говоря о том, почему это дело не двигалось в суде годами и оживилось в последнее время, прокурор отметил: "Нет оснований говорить о резкой активизации этого дела, хотя, действительно, оно находится в суде еще с января 2016 года. В суде возникла проблема с явкой на заседания потерпевшего. Он обратился в суд в октябре 2020 года и дал показания, что ему поступали угрозы от определенных лиц, и в связи с этим он сменил место жительства. Поэтому судебные вызовы до него не доходили. Когда его место жительства установили, ему был отправлен вызов в суд. В суде он пояснил, что все это время он лечился от травмы и боялся за свою безопасность".

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Комментируя обстоятельства дела, согласно которым Стерненко инкриминировали разбойное нападение на Щербича, в результате чего он завладел 300 грн, прокурор сказал, что совокупность доказательств позволила прокуратуре говорить о наличии состава преступления и о доказанности преступления. Такими доказательствами являются: протокол осмотра места происшествия, протоколы следственного эксперимента, протоколы опознания лиц и предметов, трафик телефонных соединений, подтверждающих перемещение и общение лиц и гарантов уголовного производства, также заключения судебно-медицинских и баллистических экспертиз, показания потерпевшего.

"Целью похищения Щербича было прекращение его общественной деятельности и сложении депутатских полномочий. Во время похищения Щербича произошло и похищение принадлежавшего ему имущества. Это действительно 300 грн, сим-карты, разрешение на оружие, которые у него отобрали. Соответственно и преступление квалифицировалось как имущественное - по 187 статье Уголовного кодекса Украины", - сказал прокурор.

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Комментируя вчерашние акции протеста против приговора Стерненко, в частности под Офисом президента, Костенко добавил: "Все то, что произошло после приговора суда, это давление на суд, и это недопустимо".

Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Дело против Стерненко: справка УНИАН

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк