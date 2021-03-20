Кроме того, участники акции разрисовали стены, написав: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Читайте такжеНа акции в поддержку Стерненко активисты зажгли файеры и облили Офис президента краской (онлайн, фото)Как передает корреспондент УНИАН, ситуация несколько обострилась, однако до драк дело не дошло.

Протестующие жгут много файеров и бросают их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: «Аваков - черт», а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Когда из бокового входа здания вышли несколько десятков полицейских в специальном снаряжении, в их сторону пошли участники акции, скандируя: «Аваков - черт».

После этого полицейские отступили к воротам со стороны улицы Лютеранской.

В двух центральных дверях Офиса протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.

Приговор Стерненко: подробности

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк