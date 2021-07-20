Подозреваемые будут под домашним арестом до середины сентября.

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на пограничников в Сумской области. Сотрудников Службы безопасности отправили под домашний арест.

Об этом сообщает местное издание Sumy Today.

Согласно решению суда, нападавшие будут находиться под домашним арестом до 16 сентября.

При этом сотрудники СБУ обязаны:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

носить электронное средство контроля;

избегать общения с подозреваемым, потерпевшими и свидетелями;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Суд должен 21 июля рассмотреть вопрос отстранения подозреваемых от их должностей.

Нападение на пограничников: что известно

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, нападавшие не имели при себе оружия. Они нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Захваченное оружие нападавшие выбросили неподалеку от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

Позже стало известно, что к нападению на пограничников причастны работники Службы безопасности Украины. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

В момент нападения СБУшников на украинских пограничников в приграничном районе Сумской области находились пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.

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Автор: Анастасия Горбачева