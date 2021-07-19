При этом, подозрение в нападении собираются объявить только двум СБУшникам, третий сотрудник проходит лишь как свидетель.

В момент нападения СБУшников на украинских пограничников в приграничном районе Сумской области находились пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.

Сотрудники СБУ на украинско-российской границе якобы обмывали новое звание одного из них, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники.

"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник межрайонного отдела (МРО) внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", - говорит источник "Обозревателя".

Как пишет издание, к пограничникам, находившимся в служебном Renault Duster, подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт - вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.

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При этом, подозрение в нападении собираются объявить только двум СБУшникам, третий сотрудник проходит лишь как свидетель

Как пишет "Обозреватель", этим "свидетелем" и есть тем начальником МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников. По мнению источника издания в одной из силовых структур, "уже все порешали и назначили двух крайних".

"Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось", - утверждает источник "Обозревателя".

По словам собеседников "Обозревателя", место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. "Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой – утверждать трудно", - пишет издание.

Нападение на пограничников: что известно

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, нападавшие не имели при себе оружия. Они нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Захваченное оружие нападавшие выбросили неподалеку от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

Позже стало известно, что к нападению на пограничников причастны работники Службы безопасности Украины. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

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Автор: Александр Топчий