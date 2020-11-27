Открыто уголовное производство за хулиганство.

В центре Киева правоохранители задержали мужчину навеселе, который стрелял на улице.

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители получили информацию, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия.

Полицейские на месте выяснили, что выпивший зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание из-за отсутствия маски. Однако мужчина отказался надеть маску или выйти из помещения и начал нецензурно выражаться. Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Тогда мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. Никто не пострадал.

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Работники полиции на месте задержали 44-летнего мужчину в порядке статьи 298-2 (задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Инна Андалицкая