Девушка вела дневник, в котором расписала планы убийств.

Правоохранители провели обыски в квартире, где живет 19-летняя Таисия Петрова, стрелявшая в учителей из арбалета в полтавской школе. В ходе следственных действий нашли личный дневник девушки с планами убийств и череп со следами крови.

Об этом пишет местное издание "Полтавська хвиля".

Девушка исписала весь сентябрь в своем дневнике. Она планировала ряд нападений, 22 сентября она хотела сжечь свою квартиру, а 28 у нее было запланировано убийство. Кроме того, в своем телефоне она хранила фото расчлененных животных.

По данным издания, на стене в квартире висело фото отца девушки, которое было исписано странными символами, напоминающие иероглифы, а глаза на снимке были выколоты.

Читайте также"Приснилось, что должна кого-то убить": девушка объяснила кровавую стрельбу из арбалета в Полтаве (фото)Кроме того, сообщается, что арбалет, из которого стреляла девушка в учителей, подарили ее родители.

Стрельба по учителям в школе Полтавы: что известно

6 сентября 19-летняя девушка на территории одной из школ Полтавы ранила из арбалета двух учителей. Учителя получили травмы разной степени. У одной из женщин травмирована рука, у другой – туловище. Стрелком оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

После задержания девушка не смогла четко объяснить правоохранителям причины своего поступка. Она сначала то говорила, что хотела запугать, а потом заявила, что хотела едва не убить. По словам нападавшей, она приобрела арбалет в магазине.

7 сентября ей сообщили о подозрении в покушении на убийство.

При этом женщины, которые были ранены из арбалета, находятся в удовлетворительном состоянии. Их травмы не тяжелые. Пострадавшие учительницы 50 и 66 лет получили ранения в руку и спину.

8 сентября, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток.

Автор: Анастасия Горбачева