На территории одной из школ Полтавы девушка ранила из арбалета двух учителей.
Как сообщил УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, событие произошло сегодня в 10:00 на территории школы №11.
По его информации, в учебное заведение зашла неизвестная девушка, которая из арбалета ранила двух учителей.
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"Учителя получили травмы разной степени, но угрозы их жизни нет. У одной из женщин травмирована рука, у другой – туловище. Им оказана медицинская помощь", - рассказал Сулаев.
Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Сейчас проверяется информация о том, что девушка ранее училась в этой школе и имеет обиду на учителей.
Девушка дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются.
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