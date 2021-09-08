Нападавшую взяли под стражу на два месяца.

В Полтаве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 19-летней девушке, которая в школе ранила двух учителей из арбалета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней местной жительнице, которая ранила двух учителей местной школы, мера пресечения – содержание под стражей на срок в 60 суток", - говорится в сообщении.

Читайте также"Приснилось, что должна кого-то убить": девушка объяснила кровавую стрельбу из арбалета в Полтаве (фото)

Как сообщал УНИАН, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов.

У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище. Угрозы их жизни нет.

Установлено, что нападавшая училась в этой школе в младших классах. Сейчас она учится на психолога в одном из харьковских вузов. Полиции девушка рассказала, что к такому поступку ее вроде бы подтолкнуло сновидение - она решила, что должна "кого-то убить".

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Светлана Макринская