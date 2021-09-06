Девушка-стрелок не смогла внятно объяснить, почему ранила учителей.

Девушка, которая в Полтаве в школе стреляла в учителей из арбалета и была задержана, четко не объяснила причину своего поступка – то говорила, что хотела запугать, то уже – едва не убить.

Злоумышленница училась в атакованной школе до 4 класса, рассказали УНИАН в полиции.

По словам нападавшей, она приобрела арбалет в магазине.

У задержанной порезаны руки и шея. Сейчас следователи хотят провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В соцсетях дети, которые учатся в школе, где произошла стрельба, пишут, что девушка имеет зеленый цвет волос и курила сигарету.

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"Она была с сигаретой. Зашла в первый кабинет, выстрелила в спину учительнице. Дальше она заходила в каждый кабинет, который ей попадался, и стреляла... Кого ранили? – Учителя украинского языка и зарубежной литературы... Заместитель директора заведения получила ранение в руку, учительница – в спину...", – написали пользователи.

По их данным, арбалет у нападавшей забрал 14-летний ученик 9-го класса, и она не сопротивлялась.

Педагоги из школы сообщили, что девушку задержали на месте, вызвали полицию и скорую помощь. Педагогов отвезли в больницу. Учебный процесс в школе продолжается.

Ранее сообщалось, что в Полтаве девушка устроила стрельбу 6 сентября на территории школы №11. Двое учителей получили травмы различной степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет.

Авторы: Олег Булашев, Екатерина Присяжнюк