Раненые учителя не были знакомы с нападающей.

Две женщины, которые были ранены из арбалета в Полтавской школе №11, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Их травмы не тяжелые.

Как сообщает местное издание KOLO.News об этом журналистам рассказала директор школы Валентина Олейниченко. Подтверждено, что пострадавшие получили ранения в руку и спину.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", - отметила она.

Пострадавшим учительницам 50 и 66 лет.

Директор школы не знает, как девушка смогла ранить аж двух человек, ведь арбалет нуждается в перезарядке после каждого выстрела. Как пояснила женщина, она не разбирается, как стреляют из арбалета и не была на месте инцидента, когда все произошло.

Известно, что арбалет у нападавшей отобрал ученик 9-го класса, возвращавшийся с физкультуры.

Не понятно, как в школу вообще попало постороннее лицо, ведь в школе есть охрана (за которую платят родители) и камеры видеонаблюдения. Ранее в школе охранником был мужчина, однако в день нападения на вахте сидела пожилая женщина. Родители об этом не знают, ведь их в школу не пускают.

Как выяснилось, вооруженная девушка зашла в заведение через один из 4 входов, действующих во время карантина – боковой.

Олейниченко считает, что в Полтаве в учебных заведениях должна быть профессиональная охрана.

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Нападение девушки с арбалетом на Полтавскую школу

Утром 6-сентября девушка с арбалетом устроила стрельбу в школе №11. Сначала сообщалось, что неизвестный ранил двух учителей

Позже стало известно, что нарушительницей оказалась 19-летняя местная жительница. Установлено, что девушка училась в этой школе до 4-го класса.

В полиции сообщили, что девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Нападавшую зовут Таисия. Как пишет местный сайт "Полтавщина" со ссылкой на источники, девушка рассказала, как ночью ей приснилось, что она должно "кого-то убить".

Автор: Дмитрий Захаров