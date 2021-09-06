Фигурантку проверят на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Харьковский Telegram-канал опубликовал фото 19-летней девушки, которая устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе №11.

В то же время в полтавской полиции УНИАН рассказали подробности инцидента. Фигурантку проверят на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По информации правоохранителей, задержанная девушка призналась, что училась в этой школе до 4-го класса. Арбалет она приобрела в магазине.

"Причину своего поступка объяснить не может: то говорит, что хотела запугать, то – чуть ли не убить", - отметили в полиции и добавили, что у девушки изрезаны руки и шея.

Следователи планируют провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В соцсетях ученики школы, где произошел инцидент, сообщают, что у девушки – зеленый цвет волос, во время совершения преступления она курила сигарету.

"Зашла в первый кабинет и выстрелила в спину учительнице. Далее она заходила в каждый класс, который ей попадался, и стреляла", - отмечают пользователи соцсетей.

По их информации, ранение в спину получила учительница украинского языка и зарубежной литературы, а заместитель директора учебного заведения – в руку. Арбалет у нападавшей отобрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления.

Педагоги школы сообщили УНИАН, что девушку задержали на месте происшествия. Пострадавших учителей отвезли в больницу. Учебный процесс в школе продолжается.

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Стрельба из арбалета в полтавской школе

Как сообщал УНИАН, в Полтаве сегодня, 6 сентября, на территории школы №11 девушка ранила из арбалета двух учителей.

Педагоги получили травмы, угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у другой – туловище.

Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантка задержана.

Автор: Олег Булашев