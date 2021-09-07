Девушку подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.

19-летней жительнице Полтавы, которая вчера ранила из арбалета двух учителей в школе, сообщили о подозрении.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Отмечается, что указанной девушке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство").

Читайте такжеВ Луцке мужчина покромсал своего товарища и заявил копам, что тот сам случайно упал на нож

Ранение учителей в Полтаве: детали

В Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 девушка ранила из арбалета двух учителей.

Педагоги получили травмы, угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у другой – туловище.

Нарушительницей оказалась 19-летняя местная жительница. Установлено, что девушка училась в этой школе до 4-го класса. Арбалет она приобрела в магазине. Причину своего поступка объяснить полицейским не смогла. Фигурантку преступления задержали.

Автор: Светлана Макринская