"Руки по швам!": появилось видео потасовки Вятровича с полицейским

Сотрудники полиции не пропускали народных депутатов и активистов, в результате чего между сторонами возник конфликт.

В Сети опубликовали видео потасовки между народным депутатом Владимиром Вятровичем и работниками полиции.

На видео видно, как активисты пытались пронести под здание Верховной Рады дрова. Активисты отмечают, что это реквизит для проведения акции протеста против принятия законопроекта по обучение на украинском языке (№ 2362). Также активисты утверждали, что дрова не будут сжигаться.

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Однако сотрудники полиции не пропускали народных депутатов и активистов, в результате чего между сторонами возник конфликт.

На видео видно как во время стычки один из полицейских кричит нардепу держать "руки по швам".

Также отмечается, что сотрудники полиции, нарушая действующее законодательство, отказались представиться и предъявить удостоверение по требованию гражданина.

Впоследствии полицейские все же разрешили пронести реквизит в виде дров под здание Верховной Рады, но только народным депутатам и их помощникам.

Как сообщал УНИАН ранее, работники правоохранительных органов пытались не допустить на территорию возле Верховной Рады автомобиль общественной активистки Анастасии Розлуцкой, в котором был реквизит для митинга.

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