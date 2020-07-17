Активисты заявляют, что копы пытались не пропустить под Раду автомобиль с реквизитом для митинга

Разгрузить авто и занести палки для перформанса на площадь Конституции активистам помогали народные депутаты.

Работники правоохранительных органов пытались не допустить на территорию возле Верховной Рады автомобиль общественной активистки Анастасии Розлуцкой, в котором был реквизит для митинга.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала активистка, основательница бесплатных языковых онлайн-курсов Анастасия Розлуцкая.

По ее словам, сегодня утром на своем легковом автомобиле она везла инвентарь для митинга: ветки с дерева для перформанса у здания парламента.

"Это были дрова длиной 1,5 м, которые я везла в своей легковушке. Я подъехала к ВР, чтобы выгрузить инвентарь. Набежала куча полиции: зачем вам эти дрова, мы вам запрещаем выносить их из автомобиля, потому что здесь нельзя, кто-то этой палкой может кого-то ударить. Я почти выгрузила дрова, а они их запихивают мне в машину назад. Началась толкотня. Прибежали "беркутовцы" в бордовых беретах. Я понимаю, что будет "весело", сажусь за руль и еду разгрузиться в другом месте", - сказала она.

Читайте такжеРада не поддержала языковой "закон Бужанского"

Также Розлуцкая рассказала, что она развернулась к метро "Арсенальная", однако по дороге ее остановили полицейские, которые заявили, что якобы ее авто находится в ориентировке как краденое, но не предоставили никакого подтверждения этому. Далее, по словам активистки, они озвучили новую версию, что якобы автомобиль попал в ДТП и находится поэтому в розыске.

"На место снова прибежали "беркутовцы" в красных беретах, однако вели себя неагрессивно. Но я слышала, как им передавали указания меня задержать и не выпускать. Далее пришли народные депутаты, в частности, София Федына (из фракции "ЕС") села в мой автомобиль и поехали к жилому дому на Грушевского, 9-а. Там нас встретила еще одна группа полицейских, которые уже вели себя агрессивно. Они разговаривали на русском языке и хамили. На место подошли народные депутаты Владимир Вятрович и Михаил Бондарь, мы начали выгружать дрова-реквизит и понесли их в руках через Мариинский парк. Полицейские начали ловить людей и пытаться их задержать. Даже пытались препятствовать физически передвижению народных депутатов, которые также несли эти палки", - подытожила активистка.

Также она добавила, что полицейские не хотели слушать никаких объяснений, что палки - это реквизит для митинга, которыми никто не собирается никого бить, не собирается жечь костер.

В конце концов активистам удалось занести эти палки на площадь Конституции и устроить перформанс.

Как сообщал УНИАН, под Радой произошли столкновения активистов с полицией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram